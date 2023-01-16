21 yıl önceki fotoğrafı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi sonrası salonda kahkahalar yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2002 yılında fotoğraf çektiren genç kız Muğla Gençlik Buluşması'nda sürpriz yaptı. 21 yıl önceki fotoğrafını gösteren üniversite öğrencisi Gülşen Taşoğlu, "Ben 7-8 yaşlarında iken sizinle bir fotoğrafımız var" dedi. Erdoğan ise "Gülşen senin bu çocukluğun ile şu anki halin birbirine hiç benzemiyor" dedi. O anlar salonda kahkahalara neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'daki toplu açılış töreninin ardından Fethiye ilçesinde gençler ile buluştu. Gençlik buluşmasının açılışında konuşan Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

21 YIL ÖNCEKİ FOTOĞRAFI GÖSTERDİ

2023 yılının ilk gençlik buluşmasını Antalya'da gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada kendisine sanatçı Cengiz Kurtoğlu sürprizi yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Muğla'da ise Bilgisayar Programlama son sınıf öğrencisi Gülşen Taşoğlu, 21 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafı ile sürpriz yaptı. Gülşen Taşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanım benim sizinle güzel bir anım var onu paylaşmak istiyorum. Ben 7-8 yaşlarında iken sizinle bir fotoğrafımız var" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan '"Nerede oldu bu" sorusuna Taşoüğlu, "İzmir Evka-4 Spor Kompleksi açılışı" cevabı üzerine, "Gülşen senin bu çocukluğun ile şu anki halin birbirine hiç benzemiyor" dedi.

"HEDİYE BİLGİSAYARIMI HALA SAKLIYORUM"

O gün tek isteğinin fotoğraf çektirmek ve annesine yazdırdığı mektubu vermek olduğunu belirten Gülşen Taşaoğlu, "Ben bir gün öncesinden anneme bir mektup yazdırmıştım. Size verebilmek için. O gün hem fotoğraf çektirip, hem de mektubu size ulatırdım ben. Mektubun içeriğinde de sizden bir tane bilgisayar rica etmiştim. Aradan bir hafta geçtikten sonra o bilgisayar geldi. Bilgisayar Programlama son sınıf öğrencisiyim. O bilgisayar hala duruyor ve klavyesini her şeyini saklıyorum" dedi.