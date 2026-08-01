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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 15 Temmuz'da suikast girişiminde bulunan FETÖ mensubu yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 15 Temmuz'da suikast girişiminde bulunan FETÖ mensubu yakalandı
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ve kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu B.K’nin Afyonkarahisar'da yakalandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ve kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu B.K'nin Afyonkarahisar'da yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce (TEM) aranan şahıslara yönelik müşterek çalışma yürütüldü. FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunan darbeci ekipte yer alan ve 37 kişilik timin firari son mensubu olduğu belirlenen, kırmızı bültenle aranan helikopter pilotu ihraç yüzbaşı B.K'nin yakalanmasına yönelik analiz ve takip çalışmaları gerçekleştirildi. B.K.'nin; 'Cumhurbaşkanına suikast', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme', 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet' ile 'silahla, birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma' suçlarından hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi. Çalışmalar sonucunda B.K., bugün Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Açıklamada, "FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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