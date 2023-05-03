Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 hükümlünün cezasını affetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 4 hükümlünün cezası kaldırıldı. Eski Korgeneral Çetin Saner, Mehmet Emin Alpsoy, Nihat İliman ve Sedat Çelik'le ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bugün Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararları kapsamında 4 hükümlü affedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararlarda bu isimlerin eski Korgeneral Çetin Saner, Mehmet Emin Alpsoy, Nihat İliman ve Sedat Çelik olduğu öğrenildi.

2 İSİM "KOCAMA HALİ" NEDENİYLE AFFEDİLDİ

Kararla, 28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Çetin Saner ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Alpsoy'un cezaları "kocama hali" nedeniyle kaldırıldı.

"SAKATLIK HALİ" SEBEP GÖSTERİLDİ

Diğer yandan kasten öldürme suçundan cezaevinde bulunan Nihat İliman ile Sedat Çelik'in cezaları da sakatlık hali nedeniyle kaldırdı.

İşte o kararlar: