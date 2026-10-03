Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı:

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla çıktığımız bu kardeşlik yolunda birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın daim ve kaim olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 17'nci yıl dönümü ile Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü tebrik etti.

Erdoğan, paylaşımında, "Dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla çıktığımız bu kardeşlik yolunda birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın daim ve kaim olmasını diliyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA