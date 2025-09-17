Erdoğan'dan Menderes'e Anma Mesajı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs darbesinde idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Demokrasi, hukuk ve adaletin ayaklar altına alındığı utanç verici 27 Mayıs darbesinin cunta mahkemesi tarafından haksız şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, katledilişlerinin 64'üncü yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum" ifadesini kullandı.