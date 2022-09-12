Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"
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Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde törene katılan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim...
Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde törene katılan vatandaşlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programına katıldı. (1)???
Kaynak: AA / Cemaleddin Turan - Güncel