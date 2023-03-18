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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıldönümü Töreni'ne katılıyor

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıldönümü Töreni'ne katılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıldönümü Töreni'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıldönümü Töreni'ne katılıyor

ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıldönümü Töreni'ne katılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale 18 Mart Yerel Politika Güncel Haberler

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