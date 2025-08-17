Erdoğan'dan Halisdemir Ailesine Tebrik

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nden teğmen olarak mezun olan 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'i telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ile telefonla konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde, Milli Savunma Üniversitesi 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi'nden teğmen olarak mezun olan Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'i tebrik etti ve görevinde başarılar diledi.