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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(14 Mayıs seçimleri) Sadece siyasi partiler ve ittifaklar arasında değil aynı zamanda iki farklı anlayış arasında da mühim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(14 Mayıs seçimleri) Sadece siyasi partiler ve ittifaklar arasında değil aynı zamanda iki farklı anlayış arasında da mühim...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(14 Mayıs seçimleri) Sadece siyasi partiler ve ittifaklar arasında değil aynı zamanda iki farklı anlayış arasında da mühim bir tercih yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(14 Mayıs seçimleri) Sadece siyasi partiler ve ittifaklar arasında değil aynı zamanda iki farklı anlayış arasında da mühim bir tercih yapacağız."

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Murat Paksoy - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Güncel Haberler

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