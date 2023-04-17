Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(14 Mayıs seçimleri) Sadece siyasi partiler ve ittifaklar arasında değil aynı zamanda iki farklı anlayış arasında da mühim...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(14 Mayıs seçimleri) Sadece siyasi partiler ve ittifaklar arasında değil aynı zamanda iki farklı anlayış arasında da mühim bir tercih yapacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(14 Mayıs seçimleri) Sadece siyasi partiler ve ittifaklar arasında değil aynı zamanda iki farklı anlayış arasında da mühim bir tercih yapacağız."
Kaynak: AA / Murat Paksoy - Güncel