Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan Duyurdu: Kürtçe Klasik Eserlerin Arşivi Kültür Bakanlığınca Yayınlandı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Kürtçe klasik eserler için arşiv olan 15 cilt halinde basılan ve 39 farklı eser olmak üzere toplamda 69 el yazma nüshanın bulunduğu Aleksandre Jaba Koleksiyonu'nun Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlandığını duyurdu. Orhan, bir asırdır Rusya'daki kütüphanelerde bulunan eserleri doğduğu coğrafyaya getirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kürtçe klasik eserler için arşiv olan Aleksandre Jaba Koleksiyonu'nun Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde önemli bir kültür hazinemiz daha gün yüzüne çıktı. Kürtçe klasik eserler için en önemli arşiv olan Aleksandre Jaba Koleksiyonu Kültür Bakanlığı tarafından yayınlandı. İçinde birbirinden değerli Kürtçe klasik eserler, el yazmaları bulunan bu arşiv üzerine uzun zamandır Mardin Artuklu Üniversitesi Kürt Dili ve Kültürü Bölümü hocalarıyla beraber yürüttüğümüz çalışma nihayet okuruyla buluştu. Nerdeyse bir asırdır Rusya'daki kütüphanelerde bulunan kültür ve gönül dünyamıza ait bu şaheserleri doğduğu coğrafyaya getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. 15 cilt halinde basılan koleksiyonda 39 farklı eser olmak üzere toplamda 69 el yazma nüsha bulunmaktadır. Eserler; Feqiye Teyran, Ahmed-i Hani ve Melaye Bateyi başta olmak üzere Klasik Kürt şairlerinin eserleri, Halk Edebiyatı, Dil ve Tarih alanlarındadır. Kürtçe manzum yazılmış Mevlid, MemuZin, Leyla ve Mecnun, Yusuf ve Züleyha gibi mesnevilere ve Şerefname gibi tarih kitaplarına bu arşiv sayesinde ulaşılabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın vizyonu, liderliği ve himayesi, bizim için her gün yeni ufuklar açmaktadır. Kendileri Kürtçenin en büyük hazinesini muhafaza ve gelecek kuşaklara aktarmayı sağlamış, bilim ve kültür dünyamıza ve akademik camiaya ışık tutmuştur. Bu alanda ve her konuda bizi destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın zat-ı alilerine medyun-u şükranız. Yayında emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Kütüphaneler Genel Müdürlüğümüz ve Mardin Artuklu Üniversitesi Kürt Dili ve Kültürü Bölümü akademisyenlerine teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA