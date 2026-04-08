Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin açıklama Açıklaması

Kılıç, NSosyal hesabından ABD- İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin paylaşımda bulundu.

Bölgede ilan edilen geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını, bunun yalnızca kısa vadeli bir sükunet değil, kalıcı barışa giden sürecin başlangıcı olmasını temenni ettiklerini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Ateşkesin sahada eksiksiz uygulanması ve tüm tarafların mutabakata bağlı kalması büyük önem taşımaktadır. Ancak bu süreçte, barış çabalarını zedeleyebilecek provokatif adımlardan ve gerilimi yeniden tırmandırabilecek girişimlerden uzak durulması gerektiği açıktır. Sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için ateşkesin ruhuna aykırı tutum ve davranışlara mahal verilmemesi elzemdir.

Bölgemizde uzun süredir devam eden kırılgan güvenlik ortamı, diyalog ve diplomasinin vazgeçilmez olduğunu bir kez daha göstermiştir. Kalıcı barış ancak karşılıklı güvenin tesis edilmesi, uluslararası hukuk temelinde hareket edilmesi ve yapıcı bir yaklaşımın sürdürülmesiyle mümkün olacaktır. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, adil ve dengeli yaklaşımıyla bölgesel ve küresel barışın tesisi için katkı sunmaya kararlılıkla devam edecektir."