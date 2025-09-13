Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç vefat etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma metinlerini hazırlayan Hamdi Kılıç, tedavi gördüğü hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Kılıç'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

2007'den itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın metin ekibinde görev alan Kılıç, Başdanışman olarak 2015'ten itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna yönelik konuşmalarını hazırlayan ekibin de başında bulunuyordu.

Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Gündüz ve Hergün gazetelerinde yöneticilik yapan Hamdi Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve merhum Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile de çalıştı.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Kılıç, Gazi ve Selçuk üniversitelerinde "Siyasal İletişim" dersleri verdi.