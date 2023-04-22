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Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu: "Güzel Ülkemize Yine Baharlar Gelecek ve 14 Mayıs Akşamında Bu Başarımızı Hep Beraber Kutlayacağız"

Güncel Haberler

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok hesabında paylaştığı videoda; “Gençler, 14 Mayıs akşamında ne yapacağınızı şimdiden iyi düşünün. Artık kamyonet kasasında gezerek kutlama mı yaparsınız, yoksa hoparlörden son ses şarkılar açıp dans mı edersiniz orası size kalmış. Size söz veriyorum. Güzel ülkemize yine baharlar gelecek ve 14 Mayıs akşamında bu başarımızı hep beraber kutlayacağız” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok hesabında paylaştığı videoda; "Gençler, 14 Mayıs akşamında ne yapacağınızı şimdiden iyi düşünün. Artık kamyonet kasasında gezerek kutlama mı yaparsınız, yoksa hoparlörden son ses şarkılar açıp dans mı edersiniz orası size kalmış. Size söz veriyorum. Güzel ülkemize yine baharlar gelecek ve 14 Mayıs akşamında bu başarımızı hep beraber kutlayacağız" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün öğle saatlerinde TikTok hesabında bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Gençler, 14 Mayıs akşamında ne yapacağınızı şimdiden iyi düşünün. Artık kamyonet kasasında gezerek kutlama mı yaparsınız, yoksa hoparlörden son ses şarkılar açıp dans mı edersiniz orası size kalmış. Size söz veriyorum. Güzel ülkemize yine baharlar gelecek ve 14 Mayıs akşamında bu başarımızı hep beraber kutlayacağız. Hadi bakalım. Aldım verdim kabul ettim. Oldu."

Kaynak: ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı 14 Mayıs Güncel Haberler

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