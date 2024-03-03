Cumhur İttifakı'nın Söğütlü Belediye Başkan adayı Selçuk Kurt, Roman vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhur İttifakı'nın Söğütlü Belediye Başkan adayı Selçuk Kurt, Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Seçim çalışmaları kapsamında dün akşam Kumköprü Mahallesi'ni ziyaret eden Kurt, Romanların iş, eğitim, kurs ve konut alanındaki taleplerini dinledi.

Kurt, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara teşekkür ederek, Romanların kendisini 5 yıl AK Parti İlçe Başkanlığı döneminden tanıdığını belirtti.

Sorunları birlikte çözmek, yerinde görmek istediklerini aktaran Kurt, 31 Mart'taki seçimlerde Kumköprü'den büyük destek beklediğini söyledi.

Ziyarette partililer de yer aldı.