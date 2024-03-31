Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan oy verdi

Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verdi.

Soydan, merkez Yenişehir ilçesi Özel Toros Anadolu Lisesi'ndeki 1013 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Seçimin hayırlı olmasını dileyen Soydan, "Uzun bir seçim maratonun ardından sandığa giden tüm Mersinli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları, ülkemize ve Mersin'e hayırlı olsun." dedi.