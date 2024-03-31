Cumhur İttifakı'nın Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer oyunu kullandı

Cumhur İttifakı'nın Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Sümer, ailesi ile Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi.

Burada vatandaşlarla selamlaşan Sümer, 2347 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Sümer, seçimlerin Türkiye'ye ve demokrasi kültürüne hayırlı olmasını diledi.

Seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu ifade eden Sümer, tüm Kepezlileri oy kullanmaya davet etti.