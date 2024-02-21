Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin, Dumlupınar ve Yavuz Sultan mahallelerinde esnafla buluştu

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin, Dumlupınar ve Yavuz Sultan mahallelerinde esnafla bir araya geldi.

Seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Dumlupınar Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunan Şirin, daha sonra Yavuz Sultan Mahallesi'ne geçti.

Burada düzenlenen programda bölge esnaflarıyla buluşan Şirin, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Şirin, "Emeği ve alın teriyle ekmeğini kazanan kıymetli esnaflarımızı ziyaret ediyor, onların talep ve önerilerini dinliyoruz. Bizleri sevgi ve muhabbetle karşılayan esnaflarımıza, teşekkür ediyorum. Rabbi'm birlikteliğimizi bozmasın." ifadelerini kullandı.

Programa, Cumhur İttifakı'nın ilçe başkan ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri ile teşkilat mensupları katıldı.