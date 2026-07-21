Cumayeri'nde Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde emniyet ekipleri, Kur'an kursundaki 70 öğrenciye trafik kurallarını anlattı ve hediyeler verdi.
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Cumayeri İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçedeki çocuklar için etkinlik düzenledi.
Cumayeri Merkez Camisi'ni ziyaret eden ekipler, burada Kur'an eğitimi alan 70 öğrenciyi "trafik nedir?, trafik ışıkları, trafikte uyulması gereken kurallar" konusunda bilgilendirdi.
Trafik polisleri, öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde