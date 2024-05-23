Cumartesi Anneleri'nin 1000. Haftasında Teoman'dan Destek

(ANKARA) - Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'ndaki nöbetinin 1000. haftası nedeniyle sanatçı Teoman Bandista'nın "Benim Annem Cumartesi" şarkısını seslendirdi.

Gözaltında kaybolan yakınları için 27 Mayıs 1995 Cumartesi gününden beri Galatasaray Meydanı'nda Cumartesi Anneleri'nin yaptıkları eylem 1000. haftasına giriyor. Kayıp yakınlarına destek veren Sanatçı Teoman, cumartesi günü 1000. kez bir araya gelecek olan Cumartesi Anneleri için Bandista grubunun yazdığı 'Benim Annem Cumartesi' şarkısını tekrar seslendirdi. Teoman'ın seslendirdiği şarkı, Cumartesi annelerinin sosyal medya hesabı X'de paylaşıldı.