DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan 'Cumartesi Anneleri'nin eylemine katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan 'Cumartesi Anneleri'nin eylemine katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan 'Cumartesi Anneleri'nin eylemine katıldı
Haber Videosu

"Cumartesi Anneleri"nin 27 Mayıs 1995'ten beri her cumartesi gerçekleştirdiği oturma eylemine katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bu süreci başarıya ulaştırabilirsek, annelerimizin bu haklı taleplerini karşılayabileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kayıp yakınlarının oluşturduğu " Cumartesi Anneleri"nin Beyoğlu'nda düzenlendiği oturma eylemine destek verdi.

Grup üyelerinin 27 Mayıs 1995'ten beri her cumartesi gerçekleştirdiği oturma eyleminde konuşan Bakırhan, "Cumartesi Anneleri"nin taleplerini kendilerinin de yıllardır dile getirdiklerini söyledi. Bakırhan, sorunları çözülünceye kadar onlara destek olmaya devam edeceklerini kaydederek, "Bu süreci başarıya ulaştırabilirsek, annelerimizin bu haklı taleplerini karşılayabileceğimizi düşünüyoruz. Sadece Meclis'te değil, sokakta ve yaşamın her alanında bütün arkadaşlarımızla birlikte hakikatlerin açığa çıkması ve hakikatlerle yüzleşilebilmesi için mücadelemizi devam ettireceğiz." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan 'Cumartesi Anneleri'nin eylemine katıldı

"YENİ SÜREÇLE BİRLİKTE SORUNLAR ÇÖZÜLECEK"

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ise "Cumartesi Anneleri"nin Galatasaray Meydanı'nda verdiği adalet ve hakikat mücadelesini desteklediğini anlattı. Buldan, başlatılan yeni süreçle birlikte var olan tüm sorunların çözülerek, toplumsal barışın sağlanabileceğini ifade ederek, gerçek bir barış için bunun gerekli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi
'Kasa' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak

İtirafçı olan İmamoğlu'nun kasasından dava seyrini değiştirecek sözler
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf karesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
Türk sinemasının usta ismi Ali Özgentürk, memleketinde toprağa verildi

Türk sinemasının usta ismi memleketinde toprağa verildi
Tramvay durağında taciz! Sapığı tekme tokat dövdüler

Durakta bekleyen kadına taciz! Sonunda olacakları görmeniz lazım
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Premier Lig'de ödül verildi! Altay Bayındır yılın golünü yemiş

Yediği gole ödül verildi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan 'Cumartesi Anneleri'nin eylemine katıldı

Buldan ve Bakırhan, Cumartesi Anneleri'nin eyleminde!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.