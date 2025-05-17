DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan 'Cumartesi Anneleri'nin eylemine katıldı

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kayıp yakınlarının oluşturduğu " Cumartesi Anneleri"nin Beyoğlu'nda düzenlendiği oturma eylemine destek verdi.

Grup üyelerinin 27 Mayıs 1995'ten beri her cumartesi gerçekleştirdiği oturma eyleminde konuşan Bakırhan, "Cumartesi Anneleri"nin taleplerini kendilerinin de yıllardır dile getirdiklerini söyledi. Bakırhan, sorunları çözülünceye kadar onlara destek olmaya devam edeceklerini kaydederek, "Bu süreci başarıya ulaştırabilirsek, annelerimizin bu haklı taleplerini karşılayabileceğimizi düşünüyoruz. Sadece Meclis'te değil, sokakta ve yaşamın her alanında bütün arkadaşlarımızla birlikte hakikatlerin açığa çıkması ve hakikatlerle yüzleşilebilmesi için mücadelemizi devam ettireceğiz." dedi.

"YENİ SÜREÇLE BİRLİKTE SORUNLAR ÇÖZÜLECEK"

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ise "Cumartesi Anneleri"nin Galatasaray Meydanı'nda verdiği adalet ve hakikat mücadelesini desteklediğini anlattı. Buldan, başlatılan yeni süreçle birlikte var olan tüm sorunların çözülerek, toplumsal barışın sağlanabileceğini ifade ederek, gerçek bir barış için bunun gerekli olduğunu belirtti.