Cuma Nacar: İmralı'ya Gitmek İhanettir

MİLLET Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, "Komisyon İmralı'ya gitme kararı almıştır. Tam da bu sırada CHP'nin komisyondaki üyelerini İmralı'ya göndermeme kararından dolayı kendilerini tebrik ve takdir ediyoruz" dedi.

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, partisinin yarın Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenleyeceği 'Milli Karar' toplantısı için Samsun'a geldi. Program öncesi bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Nacar, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitme kararını sert sözlerle eleştirdi.

Terör örgütü ve örgüt elebaşının, Kürt vatandaşların temsilcisi olarak görülmesinin doğru olmadığını belirten Nacar, "Hiçbir zaman için Kürt vatandaşlarımızın, Kürtçe konuşan vatandaşlarımızın temsilcisi durumunda olmayan en çok zararı yavrularını, evlatlarını dağa çıkarmak suretiyle onları mağdur eden bu terör örgütü ve terör örgütünün elebaşısı Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi değildirler. Sorunun çözümü bölgedeki kanaat önderleri dinlenmek suretiyle ancak mümkündür. Nitekim onlar da zaten bu süreçte terörist başının muhatap olarak alınmasından son derece rahatsızdırlar ve bu uygulamaya, bu sürece şiddetle karşı çıkmaktadırlar" diye konuştu.

İMRALI'YA TBMM ÜYELERİNİN GÖTÜRÜLMESİ BU MİLLETE İHANETTİR

Komisyonun İmralı'ya gitme kararına değinen Nacar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Komisyon İmralı'ya gitme kararı almıştır. Tam da bu sırada CHP'nin komisyondaki üyelerini İmralı'ya göndermeme kararından dolayı kendilerini tebrik ve takdir ediyoruz. Bize göre doğru bir iş yapmışlardır. İmralı'ya Gazi Meclisi'nin mirasçısı durumundaki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyelerini götürmek bu millete bir ihanettir. Teröristlerin baş tacı edilmesidir. Terörist başının baş tacı edilmesidir ve TBMM'nin de itibarsızlaştırılmasıdır. Elbette Türkiye'de terörün bitmesi istenir. Ama ülkeyi yönetenler diyorlardı ki 'Biz Türkiye'de teröristlerin kökünü kazıdık, terörün kökünü kazıdık' diyorlardı. 'Ayakkabı numaralarına varıncaya kadar biliyoruz' diyorlardı. Madem kökünü kazıdığınız teröristlerle neyin pazarlığını yapmaya kalkıyorsunuz? Zaten kökü kazınan terörizmin daha hangi kökünü kazıyacaksınız? Dolayısıyla burada bir çelişki vardır, tutarsızlık vardır ve açmaz vardır. Git git bir aymazlık vardır. Bir an evvel akıllarını başlarına devşirmelerini ve bu felaket süreci sonlandırmalarını talep ediyoruz."