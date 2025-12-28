Öğrencileri olumsuz hava şartlarından korumak için fakültenin terasına sera kurdu

ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Kafkas, uygulamalı eğitimin yapıldığı tarım arazilerinin dersliklere uzak olması, soğuk kış günlerinde öğrencilerin yağış ve çamurdan etkilenmemesi için fakültenin terasına sera kurdu. Öğrencileri yetiştirirken teorinin yanı sıra pratik bilgilerin de verilmesinin gerektiğini belirten Prof. Dr. Kafkas, "Gerek lisans gerek yüksek lisans, doktora öğrencilerimiz gerekse doktora sonrası araştırmacılarımız burada farklı üzümsü meyve türlerini tanıyor, yetiştirme şekillerini öğreniyor, kültürel uygulamaları bizzat görüyor" dedi.

Son yıllarda insan sağlığı ve beslenme açısından önemi bilimsel olarak da kanıtlanan mavi yemiş, ahududu, kurt üzümü, böğürtlen ve çilek gibi üzümsü meyveler tüketicilerden de yoğun talep görüyor. Üzümsü meyveler üzerine yıllardır çok sayıda proje yürüten ÇÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Kafkas, bu bitkilerin hassas olması nedeniyle vakit kaybının çalışmaları olumsuz etkileyebilmesi ve tarım arazilerinin uzaklığı gibi sorunlarla karşılaşınca daha önce uygulanmayan ilginç bir çözüm geliştirdi. Kış mevsiminin de gelmesiyle birlikte öğrencilerinin yağış ve çamurdan etkilenmemesi için terasa tünel sera kuran Prof. Dr. Ebru Kafkas, bitkilerin doku kültürünü ve analiz laboratuvarlarında çalışılan bitkilerin iklim odalarında filizlendikten sonra seraya alınmasına kadar geçen süreci anlattı.

'LABORATUVAR VE İKLİM ODALARINDAN SONRA KAPIMIZ BU TÜNELE AÇILIYOR'

Öğrencileri yetiştirirken teorinin yanı sıra pratik bilgilerin de verilmesinin gerektiğini belirten Prof. Dr. Kafkas, "Ziraat fakültemize ait çiftlikte araştırma ve uygulama alanlarımız var. Ancak buraya gidiş gelişlerde öğrencilerimiz bazı sıkıntılar yaşıyor. Bunlara çözüm getirmek adına terası tünel sera yaparak değerlendirme fikri ortaya çıktı. Burada enstrümental analiz laboratuvarlarımız, doku kültürü laboratuvarlarımız ve iklim odalarımız var. İklim odalarından sonra bitkilerin dışarı çıkması gerekiyor. Bu dışarı çıkma süreci alıştırma şeklinde kademeli olması gerekiyor. İklim odalarından bir bitkiyi alıp direkt araziye diktiğiniz zaman bitkide bir stres oluşuyor. Bu da çalışmalarımıza yansıyordu. Artık tünel serayla bu durumunun da önüne geçtik. Laboratuvarlar ve iklim odalarından sonra kapımız direkt bu tünele açılıyor. Şu an yürüttüğümüz çok önemli iki projemiz var. Projelerimizin ana materyalleri olan çilek, ahududu, aronya, mavi yemiş, kurt üzümü bu tünelde yetişiyor. Gerek lisans gerek yüksek lisans, doktora öğrencilerimiz, gerekse doktora sonrası araştırmacılarımız burada farklı üzümsü meyve türlerini tanıyor, yetiştirme şekillerini öğreniyor, kültürel uygulamaları bizzat görüyor" diye konuştu.

'HERHANGİ BİR HASTALIK DURUMUNDA HIZLI MÜDAHALE EDEBİLİYORUZ'

Doktora öğrencisi Merve Elçiçek (31) de "Bitki Doku Kültürü Laboratuvarımızda çoğalttığımız bitkilerin adaptasyonunu bu tünelde yapıyoruz. Bu şekilde virüsten, bakteriden, hastalıktan ari, steril bitkilerin yetiştiriciliğini yapıyoruz. Tünel seranın terasta olması sayesinde rahat ulaşım oluyor ve bitkileri her an gözlemleyebiliyoruz. Herhangi bir hastalık ya da problemle karşılaştığımızda hızlı şekilde müdahale edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK AVANTAJ

Yüksek lisans öğrencisi Karçiçeği Gerger ise "Bitkileri steril şekilde yetiştirmenin çok fazla zorluğu var. Laboratuvarımızdan çıkan bitkileri hemen yan tarafta bulunan terasımızdaki seraya aktarıyoruz. Uygulama arazilerimiz okulumuzdan biraz uzakta ve hepimizin maalesef aracı yok. Bu soğuk kış günlerinde sera bize büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca istediğimiz bitkiyi ve materyali hemen elde edebiliyoruz. Bitkinin gelişim sürecinde bir sorunla karşılaştığımızda bunu hemen giderebiliyoruz. Bize daha hızlı çözüm fırsatı sunuyor" dedi.