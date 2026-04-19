Üniversiteliler Osmaniye'de düzenlenen Çukurova İletişim ve Gençlik Kampı'nda buluştu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen Çukurova İletişim ve Gençlik Kampı, üniversite öğrencilerine fotoğrafçılıktan mobil gazeteciliğe kadar çeşitli alanlarda eğitim imkanı sundu. Kamp süresince yapılan etkinlikler ve atölyelerle gençlerin becerileri geliştirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen Çukurova İletişim ve Gençlik Kampı'na katılan üniversite öğrencileri, fotoğrafçılıktan mobil gazeteciliğe kadar birçok alanda becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Osmaniye Valiliği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kamu kurumları, odalar ve çeşitli üniversitelerin işbirliğinde Aslantaş Gençlik Kampı'nda yapılan etkinliğe farklı illerden üniversite öğrencileri katıldı.

Çukurova İletişim ve Gençlik Kampı'nda, gençler arasında sosyal etkileşimin artırılması, dayanışma ve ekip ruhunun güçlendirilmesi amacıyla macera parkı, paintball, okçuluk ve sanal gerçeklik etkinlikleri yapıldı.

Üniversite öğrencileri, 3 gün süren kampta yaban hayatı fotoğrafçılığı, mobil gazetecilik ve ekomedya okuryazarlığı gibi başlıklarda teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Kısa video üretimi, röportaj teknikleri, montaj ve kurgu çalışmalarıyla da dijital içerik üretim becerilerini geliştiren gençler, kamp süresince hazırladıkları vlog ve fotoğraflarını sunma fırsatı buldu.

Atölye çalışmaları sonrasında gençlerin hazırladığı doğa fotoğrafları ve kamp vloglarının yer aldığı yarışmada dereceye giren katılımcılara ödül, tüm katılımcılara da sertifika verildi.

Kamp, farklı gruplarla ileriki tarihlerde devam edecek.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi

"Heyet yola çıktı" diyen Trump'tan İran'a ateşkes resti
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu

Kapanış törenine damga vuran tepki: İslam karşıtı ittifak kurdular
Taciz anı kamerada! Kitabın üzerine gizlediği telefonla kayda aldı

İnfial yaratan olay kamerada
İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yüzlercesini yan yana dizdiler
Tedesco'nun kader maçı! Kazanamazsa ''güle güle'' denilecek

Görevde kalmak için tek bir şansı var! Olmazsa ''güle güle'' denilecek
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu

Kapanış törenine damga vuran tepki: İslam karşıtı ittifak kurdular
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti

Dünyayı alarm durumuna geçiren adım
Dev hamburger zincirine kayyum atandı

Dev hamburger zincirine kayyum atandı! Şubeler tek tek kapanıyor