Haberler

Çukurova'da yasa dışı yaban hayvanı ürünleri ele geçirildi

Çukurova'da yasa dışı yaban hayvanı ürünleri ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gelen yabancı uyruklu bir yolcunun bagajında yapılan aramada, 1 adet leopar postu, 3 parça leopar postu, 2 parça ceylan postu ve 4 baykuş gözü gibi yasa dışı yaban hayvanı ürünleri ele geçirildi.

  • Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda Lübnan'dan gelen bir yolcunun bagajında yasa dışı yaban hayvanı ürünleri ele geçirildi.
  • Ele geçirilen ürünler arasında 1 bütün leopar postu, 3 parça leopar postu, 2 parça ceylan postu ve 4 baykuş gözü bulunuyor.
  • Yolcu hakkında idari işlem başlatıldı ve el konulan ürünler koruma altına alındı.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gelen yabancı uyruklu bir yolcunun bagajında yapılan aramada, yasa dışı yaban hayvanı ürünleri ele geçirildi.

LEOPAR, CEYLAN POSTU İLE BAYKUŞ GÖZÜ ELE GEÇİRİLDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Lübnan'dan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gelen yabancı uyruklu bir yolcunun bagajında, yasa dışı yaban hayvanı ürünleri ele geçirildi.

Gümrük muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde; 1 adet bütün leopar postu, 3 parça halinde leopar postu, 2 parça halinde ceylan postu, 4 baykuş gözü tespit edildi. El konulan yaban hayvanı parçaları koruma altına alınırken, yolcu hakkında idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var

Komşu ülkede şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

Süper Lig ekibinin başına geçti
Çağla Şikel 11 saat kilitli kaldığı anları anlattı: Yemek yok, tuvalet yok…

Yaşadığı deneyimi bu sözlerle anlattı
Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!

Spalletti, Süper Lig devini elinin tersiyle itmiş
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı

Hakkında yakalama kararı bulunuyordu: Beklenmedik hamle
Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

Süper Lig ekibinin başına geçti
Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru

Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

Resmi açıklama geldi! İşte dev derbinin tarihi ve saati