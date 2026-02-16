Çukurova'da yasa dışı yaban hayvanı ürünleri ele geçirildi

Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gelen yabancı uyruklu bir yolcunun bagajında yapılan aramada, yasa dışı yaban hayvanı ürünleri ele geçirildi.

LEOPAR, CEYLAN POSTU İLE BAYKUŞ GÖZÜ ELE GEÇİRİLDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Lübnan'dan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gelen yabancı uyruklu bir yolcunun bagajında, yasa dışı yaban hayvanı ürünleri ele geçirildi.

Gümrük muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde; 1 adet bütün leopar postu, 3 parça halinde leopar postu, 2 parça halinde ceylan postu, 4 baykuş gözü tespit edildi. El konulan yaban hayvanı parçaları koruma altına alınırken, yolcu hakkında idari işlem başlatıldı.