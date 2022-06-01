Çukurca Devlet Hastanesindeki yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı - Haberler

Hakkari'de Çukurca Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastanede olası bir yangın ve afet durumunda eksiklikleri görebilmek ve bu tür olaylara karşı hazır olunabilmesi amacıyla gerçekleştiren tatbikata hastane personeli, ilçe emniyet müdürlüğü, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri katıldı.

Senaryo gereği hastanenin tomografi ünitesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Binada mahsur kalan hasta ve personel AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarılarak başka hastanelere sevk edildi.

Hastane Başhekimi Uzman Doktor Fatma Rahmet Yıldırımer, gazetecilere yaptığı açıklamada, meydana gelebilecek yangın ve diğer afet olaylarına hazırlık kapsamında tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tatbikatta hiçbir personelin yaralanmadığını ve herhangi bir zararın da olmadığını ifade eden Yıldırımer, tatbikata katılanlara teşekkür etti.