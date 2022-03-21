Çukurca'da Nevruz Bayramı Kutlandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Çukurca ilçesinde de kaymakamlık ve belediyenin, Cumhuriyet Mahalesi'ndeki Saran Spor Salonu bahçesinde düzenlediği etkinlikte, nevruz ateşini Kaymakam Hasan Kurt yaktı. Demirin dövülmesinden sonra salonda devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Kurt, vatandaşların bayramını Türkçe ve Kürtçe kutladı.

Ardından kaşıkla yumurta taşıma, çuval ve halat yarışmaları ile yumurta tokuşturma oyunu oynanan etkinlikte, katılımcılar Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu'nun seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

Programa, Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Hasan Parlak, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.