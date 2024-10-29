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Çukurca'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Çukurca'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kaymakam Mert Kumcu, günün anlamını vurguladığı konuşma yaptı. Program öğrenci gösterileri ve tören geçişi ile sona erdi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehir stadında düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Mert Kumcu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaparak öğrenci ve katılımcıların bayramını kutladı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu ve gösterin sunulduğu program, tören geçişi ile sona erdi.

Törene 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İbrahim Çolak, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, askerler, polisler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Dayan - Güncel

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