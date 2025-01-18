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"Çukur" dizisinin çekildiği kahvehanedeki cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı

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Fatih'te "Çukur" dizisinin çekildiği kahvehaneyi işleten kadın tarafından silahla vurularak ölen Ercan Çali'nin son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Çali'nin yerde can çekiştiği esnada kadının şemsiyeyle adama vurduğu anlar yer aldı.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta 11 Ocak'ta vahşet yaşandı. Seyyar satıcılık yapan Ercan Çali (34) ile "Çukur" dizisinin çekildiği kahvehaneyi işleten T.S.K isimli kadın arasında tartışma çıktı.

SEYYAR SATICI HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmada T.S.K, belindeki silaha davranınca arbede çıktı. İşletme sahibi tarafından vurulan Çali, hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli T.S.K. ve silahı saklamaya yardım eden arkadaşları B.U. ve G.Ş. tutuklandı.

KAN DONDURAN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ercan Çali'nin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ağır yaralanan Çali'nin yerde can çekiştiği esnada T.S.K'nin elindeki şemsiyeyle saldırmaya devam ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEmrah Güneş:

cukur gibi mafya cete dizileri ulkede ahlak bırakmadı bunlar siddete kabadayıliga ozendiren diziler herkes elinde tesbih gezer oldu Allah sonumuzu hayir eylesin bu tur dizileri izleyenin destekleyenin kalbi mühürlenebilir yanlisa destek oldu diye

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

Şu olayı bir erkek yapsa Türkiye ayağa kalkar katil herif caniii diye yaygaraya başlamıştı ama burda ölen erkek oldugu için hiç bi önmi yok erkek yüzde 1000 ağırlaştırılmış mühebbet alırdı şu olayda ama seyredin kadının aldıgı cezayı muhtemelen 15 yılı geçmicek kadının ki can ama erkeğinki can değil

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Haber YorumlarıRıza Baba:

haberde hiç "çukur" dizisinden bahsedilmemiş hayret.

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Haber Yorumlarıİsmail Duman:

Bu çukur denilen diziyi çeken mübtezeller parasını aldılar villada oturuyor. Gençlerin özendikleri şeylere bak öldürmek ve ölmek kolay gibi sanki yazık nesil bozulmaya müsait çocuklarınıza sahip olun.

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