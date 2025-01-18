"Çukur" dizisinin çekildiği kahvehanedeki cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı
Fatih'te "Çukur" dizisinin çekildiği kahvehaneyi işleten kadın tarafından silahla vurularak ölen Ercan Çali'nin son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Çali'nin yerde can çekiştiği esnada kadının şemsiyeyle adama vurduğu anlar yer aldı.
İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta 11 Ocak'ta vahşet yaşandı. Seyyar satıcılık yapan Ercan Çali (34) ile "Çukur" dizisinin çekildiği kahvehaneyi işleten T.S.K isimli kadın arasında tartışma çıktı.
SEYYAR SATICI HAYATINI KAYBETTİ
Tartışmada T.S.K, belindeki silaha davranınca arbede çıktı. İşletme sahibi tarafından vurulan Çali, hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli T.S.K. ve silahı saklamaya yardım eden arkadaşları B.U. ve G.Ş. tutuklandı.
KAN DONDURAN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Ercan Çali'nin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ağır yaralanan Çali'nin yerde can çekiştiği esnada T.S.K'nin elindeki şemsiyeyle saldırmaya devam ettiği anlar yer aldı.