"Çukur" dizisinin çekildiği kahvehanedeki cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta 11 Ocak'ta vahşet yaşandı. Seyyar satıcılık yapan Ercan Çali (34) ile "Çukur" dizisinin çekildiği kahvehaneyi işleten T.S.K isimli kadın arasında tartışma çıktı.

SEYYAR SATICI HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmada T.S.K, belindeki silaha davranınca arbede çıktı. İşletme sahibi tarafından vurulan Çali, hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli T.S.K. ve silahı saklamaya yardım eden arkadaşları B.U. ve G.Ş. tutuklandı.

KAN DONDURAN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ercan Çali'nin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ağır yaralanan Çali'nin yerde can çekiştiği esnada T.S.K'nin elindeki şemsiyeyle saldırmaya devam ettiği anlar yer aldı.