Cudi Dağı'nda 'Cumhuriyet Yürüyüşü' düzenlendi

Şırnak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cudi Dağı'nda yürüyüş gerçekleştirildi.

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal öncülüğünde Cudi Dağı Sefine bölgesinde bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, buradan yürüyüşe başladı.

Dağın zirvesine ulaşan grup, Türk bayrağı açtı. Daha sonra Şehitlik Anıtı'nı ziyaret eden grup, saygı duruşunda bulundu, şehitler için dua etti.

Kaymakam Partal, yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cudi Dağı'nda "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yaklaşık 100 kişilik bir grupla Cudi Dağı'na çıktık. Cudi Dağı hem manevi hikayesi hem de doğal güzellikleriyle çok özel bir yere sahip." ifadelerini kullandı.