Çubuk'ta Yaz Kur'an Kurslarına Dondurma İkramı

Çubuk'ta Yaz Kur'an Kurslarına Dondurma İkramı
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Çubuk Belediyesi, yaz Kur'an kurslarına katılan 1000 çocuğa dondurma ikram ederek serinletirken, Belediye Başkanı Baki Demirbaş da cami ziyaretleri yaparak çocuklarla bir araya geldi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklara, Çubuk Belediyesi tarafından dondurma ikram edildi.

İlçe genelinde Kur'an-ı Kerim eğitimi alan ilk etapta 1000 öğrenciye yönelik başlatılan uygulama kapsamında çocuklar ikram edilen dondurmayla serinledi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Akkuzulu ve Yenice mahallelerindeki camileri ziyaret ederek çocuklara dondurma ikram etti.

Demirbaş, dondurma ikramının ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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