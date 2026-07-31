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Çubuk'ta vişne hasadı başladı

Çubuk'ta vişne hasadı başladı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde vişne hasadı gerçekleştiriliyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde vişne hasadı gerçekleştiriliyor.

Üreticilerden Yusuf Bostan, bu yıl yağışların yeterli olmasıyla ürünün yeniden yüz güldürdüğünü söyledi.

Üreticilerden Makbule Kutaş da hasadın emek isteyen bir iş olduğunu belirterek, "Sabahın erken saatlerinden akşama kadar iki kişi çalışarak yaklaşık 35 kilogram vişne toplayabildik." dedi.

Vişne alımı yapan Hasan Hüseyin Eser ise bu sezon verimin arttığını, işlerinin iyi gittiğini dile getirdi.

İlçede vişne hasadının iki hafta daha devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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