Çubuk'ta Türkülerle Bahara Merhaba Konseri

Çubuk ilçesinde "Türkülerle Bahara Merhaba Konseri" gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eğitimi alan kursiyerler tarafından konser etkinliği düzenlendi.

İki bölümden oluşan konserin sunuculuğunu edebiyat öğretmeni Ayşegül Arıöz yaptı. Konserde şef Serap Nur Derin yönetiminde 12 türkü seslendirildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Mesçioğlu, yaptığı açıklamada, konsere gösterilen ilgili için herkese teşekkür etti.

İlçe Kaymakamı Adem Keleş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ve çok sayıda izleyici katıldı.