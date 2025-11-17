Çubuk'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir otomobilin trafik ışığı direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Sürücü itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Ü.Ö. yönetimindeki 06 BZ 051 plakalı otomobil, Esenboğa Mahallesi Kavşağı'nda trafik ışığı direği lambasına çarptı, ardından devrildi.
Araçta sıkışan Ü.Ö. itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralı sürücü ambulansla Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel