Çubuk'ta Takla Atan Otomobilde Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Oğuz Ünal (18) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 00.00 sıralarında Şabanözü-Çubuk yolunda meydana geldi. Oğuz Ünal'ın kontrolünü yitirdiği 06 DJ 094 plakalı otomobil, refüje çarparak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünal, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Oğuz Ünal'ın cenazesinin ikindi vakti Kavaklı Mahallesi'nde defnedileceği öğrenilirken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.