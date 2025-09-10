Haberler

Çubuk'ta Takla Atan Otomobilde Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Çubuk'ta Takla Atan Otomobilde Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden sürücü Oğuz Ünal hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Oğuz Ünal (18) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 00.00 sıralarında Şabanözü-Çubuk yolunda meydana geldi. Oğuz Ünal'ın kontrolünü yitirdiği 06 DJ 094 plakalı otomobil, refüje çarparak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünal, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Oğuz Ünal'ın cenazesinin ikindi vakti Kavaklı Mahallesi'nde defnedileceği öğrenilirken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
24 saatte 5 ülkeye saldıran İsrail'den yeni tehdit: Harabe olacak

24 saatte 5 ülkeye saldıran İsrail'den yeni tehdit: Harabe olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri çıldırtan sözler

Videoyu izlemeniz gerek! Söyledikleri Fenerbahçelileri çıldırtacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.