Haberler

Çubuk'ta Oto Tamircisi Genç, Araçta Ölü Bulundu

Çubuk'ta Oto Tamircisi Genç, Araçta Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde oto tamircisi Yaşar Resim, iş yerinde çalışır vaziyetteki araçta ölü bulundu. Egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendirilen gencin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde oto tamircisi iş yerindeki araçta ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki oto tamirhanesinin sahibi Yaşar Resim'den (25) haber alamayan yakınları iş yerine geldi.

Dükkanda yoğun egzoz dumanıyla karşılaşan yakınları, çalışır vaziyetteki araç içinde Resim'in hareketsiz olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Resim'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendirilen gencin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Resim'in iş yerini yaklaşık bir ay önce devraldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
Erdoğan'dan hemşehrilerini coşturan sözler: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz

Bu sözlerle hemşehrilerini coşturdu: Önce ben gideceğim sonra siz
Görüntü Ankara'dan! Kafasına silah dayanan kadının büyük dramı

Görüntü Ankara'dan! Kafasına silah dayanan kadının büyük dramı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damada yakın oynayan genç kız, gelinin hareketiyle şoke oldu

Damada yakın oynayan genç kız, gelinin hareketiyle şoke oldu
Görüntü Ankara'dan! Kafasına silah dayanan kadının büyük dramı

Görüntü Ankara'dan! Kafasına silah dayanan kadının büyük dramı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.