Çubuk'ta öğretmenler konser verdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğretmenlerden oluşan koro tarafından "Yıla Veda Ezgileri" konseri verildi.

Çubuk Eğitim Festivali kapsamında, Çubukabad Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, öğretmenlerden oluşan koro tarafından verilen konserde farklı bölgelere ait türküler seslendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, etkinlikte, Çubuk Eğitim Festivali'nin bu yıl ikincisini daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konsere çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veli katıldı.