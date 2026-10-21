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Çubuk'ta öğrencilerden Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına destek kermesi

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Çubuk'ta öğrencilerden Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına destek kermesi
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yararına 8 okulda eş zamanlı düzenlenen kermeslerde yaklaşık 500 bin lira toplandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yararına 8 okulda eş zamanlı düzenlenen kermeslerde yaklaşık 500 bin lira toplandı.

İlçedeki okullarda milli dayanışma ruhunu güçlendirmek ve savunma sanayisine destek bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinliklere öğrenciler, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Veliler ve öğretmenlerin hazırladığı yiyeceklerin satışa sunulduğu kermeslerden elde edilen gelirin TSKGV'ye bağışlanacağı belirtildi.

Etkinlikleri ziyaret eden Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, TSKGV Genel Müdür Yardımcısı Erhan Sipahioğlu ve Vakfın Bağış ve Halkla İlişkiler Direktörü Murat Dirican, öğrencilerin hazırladığı stantları gezerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Demirbaş, öğrencileri ve katılımcıları selamlayarak organizasyonda emeği geçen öğretmen, veli ve okul yöneticilerine teşekkür etti.

Yunus Emre Anadolu Lisesi, Barbaros İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Şehit Emre Tunca İlkokulu, Bekir Yılmaz Ortaokulu, Türk Telekom İlkokulu, Çubuk Anadolu Lisesi ve Yavuz Selim Ortaokulunda gerçekleştirilen etkinliklere İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, okul yöneticileri ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA
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