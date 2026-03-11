Haberler

Çubuk'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

L.Ç. idaresindeki 06 CAE 43 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Vakıf Caddesi ile Emin Caddesi kesişiminde M.A. yönetimindeki 34 AGB 909 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü L.Ç. ile araçta bulunan çocukları Ö.Ç. ve Z.Ç. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
