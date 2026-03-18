Çubuk Belediyesinin enerjisi santrali elektrik üretimine başladı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, hayata geçirilen Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinin hizmete girdiğini bildirdi.

Demirbaş, yaptığı açıklamada 18 Mart'ın hem tarihsel hem de ilçe açısından önemli bir gün olduğunu belirtti.

Projenin ilçenin enerji ihtiyacına önemli katkı sağlayacağını ifade eden Demirbaş, sistemin belediyenin uzun vadeli enerji giderlerini karşılayacak şekilde planlandığını kaydetti.

Demirbaş, "18 Mart 2026 itibarıyla belediyemizin kendi elektrik üretimini sağlayacak sistem devreye alınmış oldu. Bu yatırımın önümüzdeki 25 yıl boyunca belediyemizin enerji maliyetlerini karşılaması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.