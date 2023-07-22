Çubuk'ta görev süreleri dolan savcılar ve hakimlere veda yemeği

Ankara'nın Çubuk ilçesinde görev süreleri dolan cumhuriyet savcıları ve hakimlere veda yemeği düzenlendi. Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Cumhuriyet Savcısı Hamide Arık Sezgin, Hakim Hasret Çelik ve Hakim Alper Keleş için mesai arkadaşları tarafından düzenlenen yemekte, görev süresi boyunca uyum içinde çalıştıkları vurgulandı. Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, hakim ve savcılara teşekkür plaketi verdi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde görev süreleri dolan cumhuriyet savcıları ve hakimlere veda yemeği verildi.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Adana Cumhuriyet Savcılığına atanan Çubuk Cumhuriyet Savcısı Hamide Arık Sezgin, İstanbul Hakimliğine atanan Çubuk Hakimi Hasret Çelik, Pazarcık Cumhuriyet Savcılığına atanan Çubuk Hakimi Alper Keleş için mesai arkadaşları tarafından veda yemeği düzenlendi.

Hüseyin Kantar, burada yaptığı konuşmada, beraber çalıştıkları sürede uyum içerisinde görev yaptıklarını belirterek, mesai arkadaşlarına yeni görev yerlerinde başarı dileğinde bulundu.

İlçede her kesimle çok uyumlu bir görev süresi geçirdiğini ifade eden Kantar, düzenlenen program dolayısıyla tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş de kamu görevlilerinin belirli bir sürenin sonunda çalıştıkları yerlere veda ettiklerini dile getirerek,"Ben dördüncü yılımı bitirdim, beşinci yıla girdim. Tayini çıkan hakimlerimize ve savcılarımıza gösterdikleri üstün görev anlayışına Çubuk'a harcadıkları emeğe çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise ilçede adaletin sağlanması için önemli görevleri üstelenen hakim ve savcılara teşekkür etti.

Keleş ve Demirbaş, tayini çıkan hakim ve savcılara teşekkür plaketi verdi.