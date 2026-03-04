Haberler

ÇADEF üyeleri iftarda bir araya geldi

ÇADEF üyeleri iftarda bir araya geldi

Çubuk Abad 1402 Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen geleneksel iftar programında federasyon üyeleri ve sivil toplum temsilcileri bir araya geldi. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve diğer katılımcılar, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Abad 1402 Dernekler Federasyonu (ÇADEF) tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar programında federasyon üyeleri ve sivil toplum temsilcileri bir araya geldi.

Buzlu Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi bünyesindeki Buzlu Kafe'de düzenlenen programa Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, Çubuk Abad 1402 Dernekler Federasyonu Başkanı Adem Tuğluca, Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Fuat Tüyan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve federasyon üyeleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından iftarını açan katılımcılar, ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Programda konuşan Çubuk Abad 1402 Dernekler Federasyonu Başkanı Adem Tuğluca, iftar programına katılan tüm davetlilere teşekkür ederek ilçede güçlü bir birlik ve beraberlik ortamı bulunduğunu söyledi.

Tuğluca, "İlçemizde çok güzel bir birlik ve beraberlik var. Bu birlikteliğin ve sevginin sonsuza kadar devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise konuşmasında birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemine dikkati çekti.

Demirbaş, federasyonun ilçede yürüttüğü sosyal ve kültürel faaliyetlerin önemli olduğunu belirterek, bu tür organizasyonların toplumdaki dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Program, katılımcıların sohbet etmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
