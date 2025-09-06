Haberler

Çubuk'ta Devrilen Traktörde Sürücü Hayatını Kaybetti

Çubuk'ta Devrilen Traktörde Sürücü Hayatını Kaybetti
Ankara'nın Çubuk ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Abdurrahman Arslan (70) hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü.

Abdurrahman Arslan (70) idaresindeki 06 CBF 07 plakalı traktör, Yılmazköy Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
