Haberler

Ankara'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Mahmut Yiğittekin hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Mahmut Yiğittekin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi Ülkü Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen neden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinden Mahmut Yiğittekin ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahmut Yiğittekin, burada hayatını kaybetti. Durumu ağır olan diğer yaralı ise Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Keir Starmer: Rusya 4 yıl içerisinde NATO'ya saldırabilir

Savaşın ayak sesi! Başbakan, Rus saldırıları için ilk kez tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler

Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye veda

Bir devir sona erdi! İşte sözleri
Kayıp çok büyük! Emekli aylıkları, maaşlar ve asgari ücretliler dikkat

Milyonları ilgilendiriyor! Kayıp çok büyük, geçen yılı geçti
Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti
Varını yoğunu altına yatıranlar şokta

Kayıp çok büyük! Varını yoğunu altına yatıranlar şokta
Arda Güler'in yeni piyasa değeri ağızları açık bıraktı

Yeni piyasa değeri belli oldu! Artık dünyanın en pahalısı Arda
Ali Sunal'ın zor anları

Ali Sunal'ın zor anları