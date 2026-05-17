Çubuk'ta üreticiler şükür duası yaptı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, beklenen miktarın üzerinde yağmur yağması dolayısıyla şükür duası yapıldı.

İlçe merkezine bağlı Yukarı Emirler Mahallesi sakinlerinin katıldığı programda, şükür duası yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemli olduğunu belirterek, "Bu tür buluşmalar bizim en büyük gücümüz olan dayanışmamızı gösteriyor. Değerlerimizin yeni nesillere aktarılması bizleri mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Mahalle sakinlerinden Yakup Aydoğan ise geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle yağmur duası yaptıklarını ifade ederek, bu yıl yağışların bereketli olması nedeniyle şükür duası ettiklerini kaydetti.