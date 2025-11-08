Çubuk'ta Atlı Okçuluk Güz Toyu Düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Atlı Okçuluk Güz Toyu düzenlendi.

Fatih Mahallesi'nde oluşturulan parkurda gerçekleştirilen turnuvada, 10 hakem gözetiminde 5 farklı kategoride yarışan 40 sporcu, geleneksel kıyafetleriyle at üstünde hedefleri vurmaya çalıştı. Turnuva iki gün sürecek ve dereceye giren sporculara pazar günü ödülleri takdim edilecek.

Botanik Binicilik Atlı Spor Kulübü Başkanı ve turnuva organizatörlerinden Haluk Türk, turnuvanın geleneksel sporlara olan ilgiyi artırmayı hedeflediğini belirterek, "Bugün burada atalarımızın yapmış olduğu sporu yaşatmak için toplandık. Ankara içinden ve dışından birçok değerli sporcumuz var. Hatta Almanya'dan katılan bir misafir sporcumuz da bulunuyor. 40 sporcumuz iki gün boyunca parkuru tamamlayacak. Allah kazasız belasız bir yarış nasip etsin." dedi.

Turnuvanın organizatörlerinden Ferdi Kara da, bu parkurun Türkiye'de ikinci kez düzenlendiğini dile getirerek, "Bu parkur, av parkuru adını taşıyor ve 20 hedeften oluşuyor. Toplam 40 sporcumuz 10 atla yarışıyor. İki gün sürecek yarışmanın sonunda dereceye girenlere Osmanlı tarzı yay, ok, çakı ve geleneksel kostüm gibi ödüller verilecek. Türkiye'de ilk kez geçen yıl düzenlemiştik, bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.