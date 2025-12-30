Ankara'da apartman dairesindeki yangında anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde 5 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangında anne ve 3 çocuk dumandan etkilendi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Atatürk Beyazıt Mahallesi Ferah 2 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıktı. Murat S. ve ailesinin bulunduğu dairede çıkan yangını fark eden komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında anne ve 3 çocuk dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen Anne Nuray S. ile çocukları sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürülürken dairenin kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.