Üye Girişi
Haberler

Çubuk'ta 1200 Kişilik Ömürdede Camisi'nin Temeli Atıldı

Çubuk'ta 1200 Kişilik Ömürdede Camisi'nin Temeli Atıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 1200 kişinin ibadet edebileceği yeni Ömürdede Camisi'nin temeli atıldı. Kaymakam Vehbi Bakır, caminin Çubuk'a ve İslam alemine hayırlı olmasını diledi ve gençlik merkezinin önemine vurgu yaptı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 1200 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Ömürdede Camisi'nin temeli atıldı.

Kaymakam Vehbi Bakır, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Karakuş Sokak'ta inşa edilecek caminin temel atma töreninde, ibadethanenin Çubuk'a, Türkiye'ye ve İslam alemine hayırlı olmasını diledi.

Caminin altında yapılacak gençlik merkezinin önemine de işaret eden Bakır, caminin yapımında emeği geçen ve destek olan herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin hızla geliştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Burası, ilçemizin önemli merkezi yerlerinden birisi oldu. Altında gençlik merkeziyle daha büyük bir cami yapmak için buradayız. Camilerimiz ibadet ettiğimiz, İslam'ın nişanelerinden çok önemli merkezlerimizdir. Gençlerimiz burada hem dinlerini öğrenecekler hem de ibadetlerini yapacaklar. Cami ve gençlik merkezimizin ilçemize kazandırılması son derece önemlidir."

Ömürdede Camisi Yaptırma, Yaşatma ve Güzelleştirme Dernek Başkanı Abdulkadir Karakuş'un konuşmasının ardından, caminin temeli atıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı

 Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu

Kayyum gerekçeleri ve yerlerine gelen isimler belli oldu

 Örgütün 2 numarası İlker Gönen'den pişkin ifade: Aileler galeyana getirildi, kim bize sahip çıkacak?

"Aileler galeyana getirildi, kim bize sahip çıkacak?"
Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi

Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kimdir? Ovacık'a kayyum mu atandı? Ovacık'a neden kayyum atandı? 23 Kasım Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? 22-23 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Tunceli'ye kayyum mu atandı? Tunceli'ye neden kayyum atandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 22 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Pendikspor Ümraniyespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Pendikspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Greeicy Rendon kimdir, evli mi, sevgilisi var mı? Icardi Greeicy Rendon sevgili mi? Al Nassr Al Qadsia CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Nassr Al Qadsia maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.