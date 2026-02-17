Çubuk'ta 1000 kişilik iftar çadırı kuruldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ramazan dolayısıyla 1000 kişilik iftar çadırı kuruldu.

Kaymakam Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'na kurulan çadırı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Bakır, iftar çadırının ihtiyaç sahipleri ile ramazan coşkusunu paylaşmak isteyen vatandaşları bir araya getiren önemli bir sosyal dayanışma örneği olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Demirbaş da hayırsever vatandaşlar ve esnafın desteğiyle iftar çadırının kurulduğunu ifade etti.

İftar çadırının yanı sıra ramazanda ayrıca günlük yaklaşık 250 aileye sıcak yemek ulaştırılacağını belirten Demirbaş, gıda kolisi ve yardım çekleriyle ihtiyaç sahiplerine destek verilmeye devam edileceğini kaydetti.

Ziyarette Türk Kızılay Çubuk Şube Başkanı Nurullah Babacan, İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, sivil toplum örgütü temsilcileri de yer aldı.