Çubuk Öğretmenevi Hizmete Açıldı

Çubuk Öğretmenevi Hizmete Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde tadilattan geçirilen öğrenci pansiyonu, öğretmenevi olarak hizmet vermeye başladı. 29 yatak kapasitesine sahip olan tesisin oda fiyatları öğretmenler için 600 liradan başlıyor.

Ankara'da yapımı tamamlanan Çubuk Öğretmenevi hizmete açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, atıl durumdaki öğrenci pansiyonunun tadilattan geçirilmesiyle oluşturulan öğretmenevinin açılışı gerçekleştirildi.

Öğretmenevini ziyaret eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, tesisin hayırlı olmasını diledi.

Çubuk Öğretmenevi Müdürü İbrahim Yahşi de 11 odalı tesisin 29 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirterek, "Oda fiyatlarımız öğretmenler için 600, kamu personeli için 900, diğer misafirlerimiz için 1200 liradır. Fiyatlara kahvaltı da dahildir." dedi.

Yahşi, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan öğretmenlere yemek hizmeti de sunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
Korku filmini andıran görüntü! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı

Korku filmi değil gerçek! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan Çakır'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...

Uğurcan'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...
Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü
İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı

İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz

Erdoğan'dan net yanıt: İran'ın böyle bir adım atmayacağına inanıyoruz
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.