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Çubuk ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkanı muhtarlarla tanıştı

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Çubuk ilçesine atanan Kaymakam Vehbi Bakır ile Belediye Başkanı Baki Demirbaş, mahalle muhtarlarıyla tanışma ve istişare toplantısı gerçekleştirdi. Muhtarların sorunlarını dinleyen Bakır, sorunları çözüme ulaştırılmak için çalışacaklarını söyledi.

Çubuk ilçesine atanan Kaymakam Vehbi Bakır ile Belediye Başkanı Baki Demirbaş, mahalle muhtarlarıyla tanışma ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Bakır ve Demirbaş, Buzlu Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi sosyal tesisinde muhtarlarla bir araya gelerek tanışma toplantısı düzenledi.

Muhtarların sorunlarını dinleyen Bakır, sorunları çözüme ulaştırılmak için çalışacaklarını söyledi.

Kendisi için en önemli hizmetin eğitim olduğunu anlatan Bakır, "Becerimiz ne kadarsa, kabiliyetimiz ne kadarsa onları ilçemize, insanımıza hizmet etmek için en iyi şekilde kullanacağız. Bu sürede okullarımızla, öğrencilerimizle daha çok ilgileneceğiz. Çünkü çocuklarımız bizim için çok önemli ve geleceğimiz. İyi ve kaliteli insanlar yetiştirmemiz gerekiyor." dedi.

Demirbaş ise ilçelerinin değerlerini artırma adına hep beraber çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirerek, "İlçemizde huzur ve güveni en iyi şekilde sağlamak için tüm kurumlarımızla çalışacağız." ifadesini kullandı.

Toplantıya Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Can, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan ile Belediye Meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Baki Demirbaş Vehbi Bakır Politika Güncel Çubuk

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